Das Tiefbauamt der Stadtverwaltung Koblenz und die Koblenzer Verkehrsbetriebe GmbH teilen mit, dass die Bauarbeiten zum Umbau der Bushaltestellen sowie des Kreuzungsbereiches im Bereich Winninger Straße / Oberweiher im Zeitplan liegen und der nächste Bauabschnitt ab Samstag, 19. Oktober begonnen wird.

In der nächsten Bauphase wird der Auffahrtsast von der Straße Oberweiher kommend zur Kurt-Schumacher-Brücke für den Verkehr vollgesperrt. Hier muss der Fahrbahnaufbau auf Grund des sehr stark deformierten Oberbaus im Vollausbau erneuert werden. Eine Umleitung über die Winninger Straße in Richtung Koblenz-Güls bis zur Straße An der Fähre wird vor Ort ausgeschildert. Der Auffahrtsast von der Winninger Straße aus Richtung Güls zur Kurt-Schumacher-Brücke wird wieder für den Verkehr frei gegeben. Der Verkehr im Kreuzungsbereich wird weiterhin mit der provisorisch aufgebauten Lichtsignalanlage geregelt.

Weiterhin wird der Abfahrtsast von der Kurt-Schumacher-Brücke zum Kreuzungsbereich von zwei Fahrspuren auf eine Fahrspur reduziert. Hier wird der Bussteig „C“ barrierefrei ausgebaut, d. h. es werden ein Busbordstein, der das barrierefreie Ein- und Aussteigen ermöglicht sowie taktile Elemente im Pflasterbelag eingebaut.

Für den Rad- und Fußgängerverkehr werden entsprechende Umleitungen eingerichtet und ausgeschildert. Sollte es während der verschiedenen Bauphasen zu Beeinträchtigungen im Linienverkehr der koveb kommen, informiert die koveb auf koveb.de sowie auf allen Kanälen (Instagram, WhatsApp, Newsletter etc.)

Die Umbauarbeiten am gesamten Kreuzungsbereich werden voraussichtlich Ende Januar 2025 abgeschlossen sein.

Das Tiefbauamt bittet die Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis für die notwendigen Arbeiten.