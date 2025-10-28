Nach intensiven Vorbereitungstagen und etlichen gefahrenen Kilometern setzen wir unseren Weg fort: Der Beetle RSR wurde erfolgreich verladen und ist nun auf dem Weg zur nächsten Station unseres Projekts. Welche Ziele wir als Nächstes ansteuern, bleibt vorerst noch ein kleines Geheimnis, doch schon in den kommenden Tagen werden wir mehr dazu verraten. Wir freuen uns über jeden erreichten Fortschritt und bedanken uns für das anhaltende Interesse und die Unterstützung. Der Weg geht weiter und wir nehmen Dich mit!