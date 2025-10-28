Nach intensiven Vorbereitungstagen und etlichen gefahrenen Kilometern setzen wir unseren Weg fort: Der Beetle RSR wurde erfolgreich verladen und ist nun auf dem Weg zur nächsten Station unseres Projekts. Welche Ziele wir als Nächstes ansteuern, bleibt vorerst noch ein kleines Geheimnis, doch schon in den kommenden Tagen werden wir mehr dazu verraten. Wir freuen uns über jeden erreichten Fortschritt und bedanken uns für das anhaltende Interesse und die Unterstützung. Der Weg geht weiter und wir nehmen Dich mit!
Magazin NEXT – Region
- RCN-Lauf 7 bringt Reifeprüfung im Nebel – warum das Projekt jetzt den nächsten Schritt geht!
- Verlosung, Weihnachtlicher Fürstenschmaus auf der Marksburg
- Der Fondssparplan – So flexibel wie deine Lieblingsplaylist!
- 100 Oktober-Highlights im Gratis-röhrig-Veranstaltungs-Newsletter
- Långbordet-Frühstück und kreativer Kick-off: IKEA Koblenz startet mit skandinavischer Lebensfreude ins neue Geschäftsjahr
- Neugestaltung der Kneipp-Anlage im Stadtwald Koblenz
- Frankfurter Buchmesse 2025 – Ein Fest der Literatur und Kulturen