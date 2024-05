Koblenz (ots) – Im Nachgang zu der am gestrigen Abend (24.05.2024) veröffentlichten Pressemeldung aufgrund von durchgeführten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen im Bereich Koblenz-Karthause haben die bisher durchgeführten Ermittlungen ergeben, dass es sich bei dem Sachverhalt um eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gehandelt haben dürfte, bei der eine Stichwaffe verwendet wurde. Hierbei wurden drei männliche Personen verletzt, es befindet sich jedoch niemand in Lebensgefahr. Eine Gefahrenlage für die Bevölkerung bestand nicht. Die polizeilichen Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.