18 Preisträger von „Jugend musiziert“ der Musikschule der Stadt Koblenz präsentierten kürzlich ihr Können mit einem hochkarätigen Programm im Historischen Rathaussaal.

Als Schirmherr würdigte Oberbürgermeister David Langner die erfolgreiche Arbeit der Musikschule insgesamt und insbesondere die Leistungen der jungen Musiker, die im Januar die erste Hürde des Wettbewerbs mit Bravour bestanden hatten. Als Anerkennung erhielt jeder Teilnehmer aus seinen Händen eine Urkunde.

In Vertretung der Sparkasse Koblenz überreichte Christoph Stibbe Gutscheine an die Preisträger, die von der Stiftung Sparkasse zur Förderung der jungen Talente zur Verfügung gestellt wurden. Schulleiter Dominik Grimm dankte den Lehrkräften für Ihren besonderen Einsatz und wünschte den Teilnehmern, die zum Landeswettbewerb nach Mainz weitergehen, viel Erfolg.

Bild: Stadt Koblenz/ Dorothea Buchwald

