Beatusbad am Dienstag, 23.01.2018 zeitweise geschlossen

Das Beatusbad bleibt am Dienstag, 23.01.2018 in der Zeit von 8.00 – 17.00 Uhr wegen einer Schwimmveranstaltung für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen. In der Zeit von 7.00 – 8.00 Uhr und von 17.00 – 21.00 Uhr können die Badegäste an diesem Tag das Beatusbad nutzen.

Aktuelle Öffnungszeiten der Schwimmbäder finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.koblenz.de

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 11.01.2018