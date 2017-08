Bauwerk am Moseldüker „Am Deutschen Eck“ wird saniert und aufgerüstet

Der städtische Eigenbetrieb Stadtentwässerung wird in der Zeit vom 17. August bis Anfang Dezember 2017 das Zulaufbauwerk (Dükeroberhaupt) zum Moseldüker am Deutschen Eck sanieren und maschinentechnisch aufrüsten.

Am Deutschen Eck liegt unter dem Rasen verborgen ein bedeutendes Bauwerk der Stadtentwässerung: das „Dükeroberhaupt“. An diesem Bauwerk werden etwa 70 % des Abwassers der Stadt Koblenz gesammelt, um dann durch einen Düker unter der Mosel zum Pumpwerk Schartwiesenweg transportiert. Der Düker, sowie die angrenzenden Bauwerke, wurden Anfang der 70iger Jahre hergestellt.

Das Dükeroberhaupt ist über 40 Jahre al, während dieser Zeit wurde die Bausubstanz sehr stark beansprucht, etwa durch biogene Schwefelsäure aus dem Abwasser. Damit künftig die Standsicherheit und die Gebrauchsfähigkeit des Stahlbetonbauwerkes sichergestellt ist, wird die Bausubstanz instandgesetzt.

Die Pumpen im Pumpwerk Schartwiesenweg sind durch die Veränderung des Abwassers höheren Belastungen etwa mit Feuchttüchern und Hygieneartikeln im Laufe der Zeit stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Dies führt zu Ausfällen durch Verstopfungen und damit verbunden zu einem höheren Wartungsaufwand und Kosten. Die Betriebssicherheit des Abwassersystems in dem Bereich wäre auf lange Sicht gefährdet.

Neben der Betonsanierung ist ein Ziel der Baumaßnahme auch dieses Problem zu reduzieren. Deshalb werden zusätzlich vor jeder Dükerröhre im Dükeroberhaupt erstmalig im Koblenzer Kanalnetz sogenannte Feststoffzerkleinerer eingebaut.

Diese haben die Aufgabe kleinere Feststoffe im Abwasser, wie Feuchttücher und Hygieneartikel, die zu Verstopfungen der Pumpen führen, als auch größere wie z.B. Holzstücke, Putzlappen, auch faustgroße Steine durch Zerkleinerung so aufzubereiten, dass diese in den Pumpen keine Schäden mehr anrichten können.

Die Arbeiten wurden eng mit der „Koblenz-Touristik“ abgestimmt, damit die Besucher „Am Deutschen Eck“, als auch die Veranstaltungen so wenig wie möglich gestört werden.

Lärm und Geruchbelästigungen sind während der Bauarbeiten trotz aller Vorkehrungen nicht auszuschließen.

Die Stadtentwässerung Koblenz bittet die Besucher, als auch die Veranstalter um Verständnis.

Diese Maßnahme ist Teil eines Sanierungskonzeptes, das die Bauwerke Dükeroberhaupt, Moseldüker und das Pumpwerk Schartwiesenweg umfasst.

Der Moseldüker besteht aus zwei großen Abwasserröhren, die unterhalb der Moselsohle verlaufen.

Bevor die umfänglichen Sanierungsarbeiten an den begehbaren Bauwerken geplant wurden, stellte sich für den Kanalbetrieb der Stadtentwässerung die Frage nach dem Zustand der beiden Abwasserröhren unterhalb der Moselsohle.

Dazu wurde im Februar 2016 eine Inspektionstechnik aus der Öl- und Gasförderung die in der Abwassertechnologie eingesetzt, die bisher noch nicht in Deutschland angewandt wurde. Die Röhren wurden mit einem Roboter befahren, der die Rohrwände mit dem Wirbelstrommessverfahren überprüfte. Mit dieser Technologie konnte festgestellt werden, dass der Moseldüker eine gute Bausubstanz aufweist, mit einer zusätzlichen Lebensdauer von mindestens 10 weiteren Jahren.

Danach wird man, wie in den gesetzlichen Bestimmungen gefordert, eine weitere Untersuchung vornehmen, um den Zustand der beiden Röhren erneut zu erfassen.

Das größte Pumpwerk der Stadtentwässerung am Schartwiesenweg wird zu einem späteren Zeitpunkt saniert.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 17.08.2017