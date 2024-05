Der Neubau der Pfaffendorfer Brücke begleitet die Koblenzerinnen und Koblenzer nicht erst seit dem Spatenstich im Januar 2023 und stößt dabei auf großes Interesse. Angebotene Baustellenführungen sind meist binnen weniger Minuten ausgebucht. Der von der Stadtverwaltung Koblenz angekündigte Termin am Freitag, 7. Juni, war so bereits nach 20 Minuten restlos ausgebucht. Hierfür sind keine weiteren Anmeldungen mehr möglich. Im Laufe des Jahres sowie des Weiteren Bauverlaufs bis 2028 wird das Tiefbauamt der Stadt Koblenz weitere Baustellenführungen anbieten. Für 2024 sind im September und Oktober derzeit in Planung. Über die genauen Termine wird die Stadt Koblenz rechtzeitig informieren.

Bildunterzeile:

Rund um Baustelle für den Neubau der Pfaffendorfer Brücke sind derzeit allerhand Arbeiten zu beobachten, wie hier im Rhein beim Herstellen der Spundwandkästen. Um die Arbeiten zu erläutern, plant die Stadt Koblenz für 2024 weitere Baustellenführungen durchzuführen. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf