Baustelleneinrichtung belegt Platz neben Commerzbank

Bedingt durch eine Baumaßnahme auf der Fläche neben der Commerzbank in der Clemensstraße Ecke Görgenstraße ist die Fläche bis zum 23.11.2017 abgesperrt, sodass Halten und Wenden in der Görgenstraße nicht möglich ist. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass unter anderem das Abstellen von Fahrzeugen vor der Polleranlage in der Görgenstraße oder entlang der Fassade des Bekleidungshauses SinnLeffers widerrechtlich geschieht. Aufgrund der Aufbauarbeiten zum Weihnachtsmarkt sowie der Andienung der Baumaßnahme mit großen Containerfahrzeugen muss die Straße unbedingt befahrbar bleiben, auch um Rückstauungen zu vermeiden.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 15.11.2017