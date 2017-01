Baumaßnahmen auf dem Friedhof in Lay

Der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen wird witterungsabhängig voraussichtlich Anfang Februar 2017 mit dem Ausbau des Grabfeldes 4 auf dem Friedhof im Stadtteil Lay beginnen. In einem ersten Bauabschnitt im oberen Bereich des Grabfeldes werden Wege gebaut und Terrassierungen neu angelegt. Hintergrund ist die Überplanung des Grabfeldes mit Grabstätten in den aktuellen Maßen gemäß Friedhofssatzung sowie die Verbesserung der Begehbarkeit für die Besucher.

Während der Baumaßnahme bleibt die Erreichbarkeit der Gräber grundsätzlich gewährleistet. Temporär kann es jedoch zu Einschränkungen kommen. Der Abschluss ist witterungsabhängig. Die Arbeiten sollen jedoch vor Ostern 2017 beendet sein.

Der untere Teil des Grabfeldes ist von der Baumaßnahme nicht betroffen. Abhängig von der Nachfrage an Grabstätten im Grabfeld 4 ist ein Ausbau dieses zweiten Abschnittes zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen. Die Gesamtmaßnahme war im Layer Ortsbeirat vorgestellt worden.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 20.01.2017