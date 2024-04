Ein Baum an der Einfahrt zum Jahnplatz in Pfaffendorf muss in den nächsten Tagen gefällt werden. Während der Fällung kann es zu Behinderungen an der Parkplatzeinfahrt kommen. Eine routinemäßige Baumkontrolle durch den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen hatte ergeben, dass der Amberbaum (botanischer Name: Liquidambar styraciflua) nicht mehr standsicher ist. Die Wurzeln wurden von einem holzzerstörenden Pilz zersetzt und können den Baum nicht mehr halten. Die Pflanzung eines neuen Baumes an dem Standort ist für Herbst geplant.

Foto (Stadt Koblenz / Sven Brodmann): Ein Amberbaum an Jahnplatz in Pfaffendorf muss gefällt werden. Die Wurzeln haben holzzersetzenden Pilzbefall.