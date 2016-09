Baucontainer aufgebrochen – Werkzeug gestohlen

Koblenz (ots) – Am vergangenen Wochenende (23.09 – 26.09.2016) wurden auf der Baustelle „Bubenheimer Bann“ in Koblenz zwei Baucontainer aufgebrochen. Aus diesen wurden mehrere hochwertige Elektrowerkzeuge und Kabeltrommeln gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, Telefon: 0261-1032911.

veröffentlicht am: 27.09.2016