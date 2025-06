Bauarbeiten am Max-von-Laue Gymnasium schreiten voran

Seit 2023 finden im Auftrag des Zentralen Gebäudemanagements der Stadt Koblenz mehrere Sanierungsmaßnahmen am Max-von-Laue Gymnasium statt. Die ursprünglich geplante Sanierung konnte rund ein Jahr nicht stattfinden, da während der Ausführungsphase Instabilitäten an den Tragkonstruktionen der bestehenden Abhangdecken auftraten. Diese mussten zunächst zurückgebaut werden, was fast sämtliche Räume des Max-von-Laue Gymnasiums betraf. Zudem wurde nach dem Rückbau bei weiteren Untersuchungen festgestellt, dass Mängel im Bereich der Statik und des Brandschutzes vorab beseitigt werden mussten. Deshalb wurde zunächst auf die Fassadensanierung verzichtet. Seit einigen Wochen können die geplanten Sanierungsmaßnahmen wieder ausgeführt werden. Im Verlauf des Junis können die Fassadenarbeiten im Bereich des Schulhofes für den ersten Bauabschnitt voraussichtlich abgeschlossen werden. Infolgedessen kann auch das Gerüst abgebaut werden, sodass die Schülerschaft wieder einen größeren Teil des Schulhofs nutzen kann. Derzeit beginnen parallel zur Fassadensanierung die Stahlbauarbeiten im Erdgeschoss. Bereits in den kommenden Sommerferien wird das Dach der Verwaltung im Erdgeschoss saniert und die dort befindlichen Hilfskonstruktionen können im Nachgang zurückgebaut werden. Auch die Sanierung im Inneren des Gebäudes schreiten voran. Die bereits vorhandene Lüftungsanlage für den ersten Gebäudetrakt wird im dritten Obergeschoss montiert. Nach Abschluss dieser Arbeiten werden die Montagearbeiten in den anderen Geschossen sukzessive fortgeführt.

Ferner wird der Digitalpakt vorangetrieben. Hier ist mit einer Fertigstellung im Sommer 2025 zu rechnen.

Weitere Informationen zum Großbauprojekt „Max-von-Laue Gymnasium“ gibt es auf www.koblenz-baut.de/mvl. Bei Rückfragen genügt eine Mail an koblenzbaut@stadt.koblenz.de.

Bildunterschrift 1: Die Fassadensanierung des ersten Bauabschnittes auf dem Schulhof schreitet weiter voran. (Foto: Stadt Koblenz/ Mandy Steffens)