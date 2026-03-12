Basteln mit Strom – Deine DIY-Lampe

Wie wird aus einer Zeichnung ein kleines Nachtlicht? Bei der Veranstaltung „Basteln mit Strom“ in der Stadtbibliothek Koblenz können Kinder ab 8 Jahren genau das ausprobieren und ihr eigenes leuchtendes Motiv gestalten.

Am Dienstag, 31. März, um 16:30 Uhr bauen die Teilnehmenden im 4. Obergeschoss der Bibliothek mit LEDs, Kupferklebeband, Widerständen und Batterien einfache Stromkreise. Schritt für Schritt entsteht so ein eigenes Nachtlicht.

Zur Inspiration stehen bereits vorbereitete Motive wie Dino, Einhorn oder Kaktus zur Verfügung. Wer möchte, kann diese nutzen oder eine ganz eigene Idee umsetzen. Die fertigen Nachtlichter dürfen anschließend natürlich mit nach Hause genommen werden.