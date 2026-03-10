Am Samstag, 11. April, findet von 10 bis 12 Uhr ein Mitmach-Workshop zum Thema Kleinsolaranlagen in der Hochschule Koblenz statt. Es handelt sich dabei um eine Kooperation der vhs und der Hochschule Koblenz.

Da die Preise für Strom und Gas auf einem hohen Niveau sind, suchen viele Haushalte nach einer finanziellen Entlastung. Energiesparen ist eine Möglichkeit, die Nutzung regenerativer Energien eine weitere. Mit sogenannten Balkonkraftwerken kann man schnell und unkompliziert eine eigene kleine PV-Anlage aufbauen und sicher betreiben. Dadurch lassen sich abhängig von Position und Eigenverbrauch schnell bis zu 200 Euro Stromkosten im Jahr einsparen. Solche Anlagen rentieren sich dann schon nach wenigen Jahren.

Im Mitmach-Workshop der vhs werden Interessierte zunächst über die Möglichkeiten, Techniken und Grenzen rund um die Themen Anschaffung, Installation, Betrieb, Wartung und Anmeldung der Anlage informiert. Danach gibt es die Möglichkeit, offene Fragen zu klären.

Um ein erstes Gefühl für die Anlagen zu entwickeln und das Gehörte direkt umzusetzen, können Besucherinnen und Besucher des Workshops anschließend üben, selbst eine solche Anlage aufzubauen. Dafür steht Demonstrationsmaterial zur Verfügung. In den letzten Jahren konnten so bereits über 2.900 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erreicht werden – und davon haben es alle spätestens im zweiten Anlauf geschafft.

Anmeldungen sind telefonisch unter 0261 129-3702/-3711/-3730 /-3740, beziehungsweise online über die Website der vhs Koblenz möglich. Die Kursnummer lautet 1.0404. Veranstaltungsort ist die Hochschule Koblenz, Konrad-Zuse-Straße 1, 56075 Koblenz, Raum B008/009. Es handelt sich um ein kostenloses Angebot.