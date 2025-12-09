Der Kommunale Servicebetrieb Koblenz und die Deutschen Bahn (DB InfraGO) haben in enger Zusammenarbeit den baulichen Zustand eines Teilabschnitts der Emser Straße in Pfaffendorf sowie des dortigen Bahnübergangs deutlich verbessert. Die Arbeiten, die überwiegend im Verantwortungsbereich der Deutschen Bahn lagen, konnten innerhalb von nur zwei Wochen im November abgeschlossen werden. In Abstimmung mit der DB InfraGO konnte erreicht werden, dass der Übergang umfassend erneuert und der angrenzende Straßenbereich gleich mit verbessert wurde.

Im Zuge der Arbeiten erhielt der Gleiskörper neue Bodenplatten, das Niveau zwischen Straße und Bahnübergang wurde angeglichen und der Fahrbahnbelag im Abschnitt zwischen dem Bahnübergang Bächelstraße und der Auffahrt zur Südbrücke neu hergestellt. Besonders der zuvor unebene Bahnübergang stellte für viele Verkehrsteilnehmende, insbesondere für Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit, eine Herausforderung dar.

Durch die nun abgeschlossene Sanierung profitieren Rad- und Kraftfahrende gleichermaßen von einem deutlich ruhigeren und komfortableren Verkehrsablauf. Der Kommunale Servicebetrieb Koblenz und die DB InfraGO danken für das Verständnis während der Bauzeit und freuen sich über die erfolgreiche gemeinsame Umsetzung der Verbesserung.

Fotos: (DB InfraGO AG ; Kollage: Kommunaler Servicebetrieb Koblenz) Vorher-Nachher-Vergleich des Bahnübergangs in der Emser Straße: Das linke Bild zeigt eine deutliche Verbesserung, die durch einen Niveauausgleich erreicht wurde.