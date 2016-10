Autotür aufgehebelt – Navi geklaut

Koblenz (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 26.10.2016, hebelten Unbekannte die Fahrertür eines in der Koblenzer Herberichstraße geparkten Mercedes, A-Klasse auf. Dem Täter gelang es so an den Verriegelungsmechanismus der Tür zu gelangen, diese zu öffnen und den Innenraum zu durchsuchen. Hierbei fiel dem Täter ein Navigationssystem der Marke Becker in die Hände. Insgesamt entstand ein Schaden im hohen dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer: 0261-1031 entgegen

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 27.10.2016