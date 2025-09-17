Am Dienstag, den 30. September, lädt das Koblenzer Tierheim zu einer besonderen Autorenlesung in sein gemütliches Katzen-Café ein. Die Erzählung „Katerich Herr Mauzerisch – Eine katerische Freundschaft – handelt von Steffen, einem Mann, der eigentlich nichts mit Tieren anfangen kann – bis plötzlich ein kleiner Kater in sein Leben tritt. Durch „Herr Mauzerich“ begegnet Steffen dem achtjährigen Tom aus der Nachbarschaft, der dringend Trost braucht. So entwickelt sich nicht nur eine tiefe Freundschaft zwischen Mensch und Katze, sondern auch eine rührende Bindung zwischen zwei Menschen, die ohne das Tier vielleicht nie zueinandergefunden hätten.

„Die Geschichte zeigt auf einfühlsame Weise, wie Tiere Türen öffnen können – zu Herzen, zu Begegnungen und zu neuen Freundschaften“, so das Mutter-Tochter Gespann das das Buch gemeinsam geschrieben hat.

Die Lesung findet im stimmungsvollen Rahmen des Katzen-Cafés statt, in dem Katzenstreicheln ausdrücklich erlaubt ist.

Termin: Dienstag, 30. September 2025, 15:30 Uhr

Ort: Katzen-Café im Tierheim Koblenz

Vorherige Anmeldung gewünscht

Der Eintritt ist frei, Spenden zugunsten des Tierheims sind herzlich willkommen.