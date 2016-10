Autorenlesung „Drachenelfen“

Am Montag, 31. Oktober 2016, ab 19 Uhr liest der bekannte deutsche Fantasy-Autor Bernhard Hennen aus seiner High-Fantasy-Saga „Drachenelfen“ in der Stadtbibliothek Koblenz . Zuletzt erschien der Band „Himmel in Flammen“.

Mit seiner Elfen-Saga stürmte er alle Bestsellerlisten und schrieb sich an die Spitze der deutschen Fantasy-Autoren. Karten sind im Vorverkauf in der Stadtbibliothek und an der Abendkasse für drei Euro erhältlich.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 26.10.2016