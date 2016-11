Automatenknacker in Koblenz unterwegs

Koblenz (ots) – Am Montag, 07.11.2016, versuchten drei unbekannte Personen gegen 0.53 Uhr einen Zigarettenautomaten im Büngertsweg Ecke Stiftsgasse aufzuschneiden. Als der Zeuge auf sich aufmerksam machte, flüchteten die drei Täter unerkannt. Im Rahmen der Fahndung wurde ein weiterer beschädigter Automat in der nähe gelegenen Langenaustraße festgestellt. Auch hier war es den Tätern nicht gelungen, an die Geldkassetten oder Zigaretten zu gelangen. Es entstand hoher Sachschaden. Um 05.24 Uhr bemerkten weitere Zeugen erneut drei Personen, die sich an dem Automaten in der Langenaustraße zu schaffen machten. Jetzt war es diesen gelungen, den Automaten zu öffnen und die Geldkassette zu entnehmen. Bei den Tätern soll es sich um jüngere Personen, etwa 20 Jahre alt gehandelt haben, die dunkel bekleidet waren. Auch der Automat im Büngertsweg wurde zwischenzeitlich geöffnet und teilweise geleert. Hinweise zu den drei Tätern nimmt die Polizei Koblenz unter der Telefonnummer 0261-1031, entgegen.

