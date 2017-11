Autoknacker und Einbruch in Koblenz

Einbruch in Koblenzer Autohaus

Koblenz (ots) – Zwischen Samstag, 18.11.2017, 13.00 Uhr und Montag, 07.15 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in den Ausstellungsraum eines Autohauses in der Andernacher Straße ein. Diese hebelten eines der Fenster auf, betraten durch dieses den Ausstellungsraum und durchsuchten ihn. In einem weiteren Raum brachen sie einen Tresor auf, aus dem ein vierstelliger Bargeldbetrag gestohlen wurde.

Autoknacker schlugen erneut in Koblenz zu

Koblenz (ots) – In der Nacht zum Montag, 20.11.2017 wurden mehrere Fahrzeuge im Koblenzer Buhrweg aufgebrochen, aus denen jeweils das Navigationssystem und das Lenkrad gestohlen wurden. Hier wurden drei Fahrzeuge der Marke BMW angegangen. Es handelt es sich um einen 3er BMW, einen X3 sowie einem X5. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro.

Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 21.11.2017