Autoknacker schlugen in Pfaffendorf zu

Koblenz (ots) – In der Nacht zum Montag, 14.08.2017, wurden im Koblenzer StadtteilPfaffendorf vier hochwertige Pkw aufgebrochen. In den vorliegenden Fällen hatten es der oder die Täter auf Navigations- und Elektroniksysteme abgesehen. Der Gesamtschaden liegt im hohen fünfstelligen Eurobereich. Zwei dieser Fahrzeuge wurden in der Ellingshohl aufgebrochen. An einem BMW 420d, wurde das Schloss der Fahrertür ausgebaut. Anschließend entfernten die Täter das Multifunktionslenkrad sowie den Schalthebel der Automatikschaltung. Aus einem Mercedes AMG 240 wurden das Lenkrad, Navigationssystem sowie die Elektronikteile der Mittelkonsole ausgebaut. (Foto beigefügt) In einer Hofeinfahrt eines Hauses in der Straße „Am Schenkelsberg“ wurde ein BMW X 3 aufgebrochen. An diesem Pkw wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen. Aus der Mittelkonsole wurden Navigationssystem, Radio und weitere elektronische Bedienteile gestohlen. In der Hermannstraße wurde ein BMW 330 Touring geknackt. Hier wurde die hintere rechte Seitenscheibe eingeschlagen und zusätzlich das Schloss der Fahrertür aufgebohrt. Das Navigationssystem wurde gestohlen. Die Verkleidung der Mittelkonsole wurde beschädigt. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, Telefon: 0261-1031.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 15.08.2017