Autogenes Training fürs Ohr – Hilfe bei Ohrgeräuschen

Wir erlernen und üben in diesem Kurs durch die bewusste Lenkung der Vorstellungskraft das Gefühl der Schwere-Wärme-Entspannung zu erfahren, zu erspüren und zu erzeugen. In den Übungen lernen wir, bewusst und gezielt die Aufmerksamkeit auf Teile unseres Körpers zu lenken und dadurch in diesem Teil ein wohliges, gutes und entspanntes Gefühl zu erzeugen.

Menschen mit Ohrensausen haben so die Möglichkeit, selbst ihre Aufmerksamkeit von dem unangenehmen Geräusch und Gefühl in ihrem Ohr auf andere Teile des Körpers zu lenken und dadurch Linderung, Ruhe und Entspannung selbst herbeizuführen.

In dem Kurs werden die einzelnen Übungen erklärt und erlernt und müssen während der Woche von den Teilnehmenden geübt und trainiert werden.

Mitzubringen sind bequeme Kleidung, Decke o. Kissen und die Bereitschaft, regelmäßig zu üben, weil nur dann der Erfolg sich einstellen kann.

Beginn: Do., 12.01.2017, 15:30-17:00 Uhr, 4-mal 2 Ustd.

Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 20.12.2016