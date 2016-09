Autofahrer auf platten Reifen unterwegs

Koblenz (ots) – Am Dienstag, 27.09.2016, kurz nach 10.00 Uhr meldete ein Zeuge der Koblenzer Polizei einen Pkw, der mit zwei platten Reifen im Brenderweg in Richtung Wallersheim fahren würde. Als die Beamten kurze Zeit später im Brenderweg ankamen, stellten sie eine frische Kratzspur auf der Straße fest, die auf einen Felgenabdruck schließen ließ. Dieser Spur konnte über die Herberichstraße bis zu einer Kfz-Werkstatt im Wallersheimer Weg gefolgt werden. Dort wurden der Pkw und dessen Fahrer angetroffen. An dem Pkw waren die beiden rechten Reifen platt und hatten sich bereits teilweise von den Felgen abgelöst. Bei der Befragung des Pkw-Fahrers stellte sich heraus, dass dieser merklich unter Alkoholeinfluss stand. Dies wurde durch den Alkotest bestätigt, der ein Ergebnis von rund 1,6 Promille anzeigte. Zu dem Schaden an seinem Auto konnte er keine Angaben machen. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins waren die Folge.

veröffentlicht am: 28.09.2016