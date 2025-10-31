Unter dem Motto „Kunstfreu(n)de“ stellen befreundete Künstlerinnen und Künstler bereits zum fünften Mal im JuBüZ auf der Karthause, Potsdamer Str. 4, gemeinsam aus. Am 08. und 09. November 2025 sind alle Menschen, die sich an Kunst erfreuen möchten, ganz herzlich von 10:30 Uhr – 18:00 Uhr in den großen Saal des JuBüZ eingeladen. Die Ausstellung wird im Rahmen einer Vernissage am Samstag, 08. November 2025 um 11:00 Uhr durch die künstlerische Leiterin und Mitorganisatorin Beate Thiel und die anwesenden Künstler eröffnet.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet Malerei (in diverser Vielfalt), Keramik, sowie Upcycling. Bildende Kunst geht einher mit der handwerklichen Kunst. Alle Stilrichtungen sind zugelassen, denn „Kunst muss sich frei entfalten können.“ Und so verbindet die Kunst nicht nur die Künstlerinnen und Künstler, sondern auch die Betrachter. Ein freudiges Ereignis für alle Beteiligten.

So freuen sich die ausstellenden Künstlerinnen und Künstler: Beate Thiel (Malerei, Upcycling) Bianca Dworatzek (Malerei, Upcycling), Sigrid Brenner (Malerei), Angele Piroth (Malerei), Viktor Neufeld (Malerei, Tonarbeiten), Jutta Degen (Tonarbeiten), Chanthy Degen (Tonarbeiten), Heike Pluschke (Malerei), Ursula Germann (Malerei), Monika Kensy (Malerei) und Birgit Korn-Möckel (Junk Journal) hier ihre Arbeiten vorzustellen.