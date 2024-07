Die Ausstellung des Stadtarchivs „Koblenz im Zweiten Weltkrieg“, die auf Fort Konstantin gezeigt wird, ist am kommenden Samstag, 20. Juli, von 10.00 bis 13.00 Uhr geöffnet. Die einzige stadtgeschichtliche Ausstellung in Koblenz zeigt anhand zahlreicher Exponate, Fotos und Tondokumente sowohl die Geschichte des Luftkriegs in Koblenz als auch die Befreiung der Stadt im März 1945 durch US-amerikanische Bodentruppen. Thematisiert werden darüber hinaus der lokale Aufstieg des Nationalsozialismus sowie die Verfolgung und Vernichtung von Teilen der Bevölkerung.