Auseinandersetzung in Koblenzer Diskothek – Polizei sucht Zeugen

Koblenz (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag, 26.11.2016, kam es kurz nach 03.00 Uhr an der Garderobe einer Diskothek am Koblenzer Zentralplatz zu einem Vorfall zwischen zwei Frauen, in dessen Verlauf eine der beiden Frauen der anderen einen Schlag versetzte und ihr die Nase brach. Wie die Geschädigte bei der Anzeigenaufnahme angab, geschah dies unvermittelt und grundlos. Die Täterin war offensichtlich in Begleitung einer Bekannten, die unmittelbar nach dem Schlag in Tränen ausbrach. Anschließend flüchteten beide aus der Disko. Die Beschuldigte wird wie folgt beschrieben: etwa 20 Jahre alt, schlank, 160 bis 165 cm groß, hellblondes schulterlanges Haar. Zeugen des Vorfalls, die Angaben zur Tat oder Täterin machen können werden gebeten, sich mit der Polizei in Koblenz in Verbindung zu setzen. Telefon: 0261-1032510.

veröffentlicht am: 29.11.2016