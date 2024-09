Ausbildungsmesse „Deine Zukunft mit Tarif“ am 27.09.2024 in der Sayner Hütte in Bendorf

der Arbeitgeberverband vem.die arbeitgeber e.V. herzlich zur Ausbildungsmesse in der historischen Sayner Hütte ein. Von 10:00 bis 18:00 Uhr präsentieren 20 renommierte Unternehmen der Region ihre vielfältigen Ausbildungsangebote für das Jahr 2025. Die Besonderheit an dieser Messe ist die Teilnahme von ausschließlich tarifgebundenen Unternehmen. Schülerinnen und Schüler können die Gelegenheit nutzen, sich direkt bei den Ausbildern zu informieren, wertvolle Kontakte zu knüpfen und ihre Fragen zu Ausbildungsmöglichkeiten und Karrierewegen zu stellen sowie sich umfassend über ihre beruflichen Perspektiven zu informieren. Auch Eltern sind herzlich willkommen und können den Zeit-Slot am Nachmittag nutzen, um gemeinsam mit ihren Kindern an der Messe teilzunehmen. Die Aussteller bieten gewerblich-technische sowie kaufmännische Ausbildungsberufe an. Wann? 27.09.2024 Wo? Sayner Hütte, Bendorf Uhrzeit: 10:00 – 18:00 Uhr Der Fokus der Ausbildungsmesse liegt auf „Deine Zukunft mit Tarif“ und ermöglicht es Schülerinnen, Schülern und Eltern, sich über Ausbildungsberufe mit tariflich geregelten Löhnen und sicheren Arbeitsbedingungen zu informieren und direkt mit Unternehmen ins Gespräch zu kommen. Die Teilnahme an der Ausbildungsmesse ist selbstverständlich kostenfrei. Anlage: Sharepic