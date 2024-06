Der Ausbau der Südallee geht stetig voran, die Arbeiten am zweiten Teil des ersten Baufeldes konnten begonnen werden und in der vergangenen Woche wurden Bürgerinformationen in einem Schaukasten veröffentlicht.

Im ersten Teil des ersten Bauabschnittes – zwischen Friedrich-Ebert-Ring und Rizzastraße – konnte der finale Fahrbahnbelag aufgetragen werden und auch im Mittelstück ist die neue Mittelpromenade erkennbar. Hierfür wurden Betonfundamente für die Bänder aus Basaltlava-Quadern verbaut. Die Standorte der späteren Grünflächen sind erkennbar und werden vor der Baumsetzung noch hergerichtet sowie mit speziellem Substrat gefüllt.

Innerhalb des zweiten Teils des ersten Bauabschnittes – zwischen Rizza- und Roonstraße – werden gerade auf der westlichen Seite neue Versorgungsleitungen seitens der Energienetze Mittelrhein (enm) verlegt. Im Anschluss werden die Einfassungen für die neue Fahrbahn gesetzt. Danach folgt die Pflasterung des Gehwegs und des Verfügungsstreifens, welcher zeitweise für Parkflächen und Radabstellfläche genutzt werden kann.

Auf Höhe des Hilda-Gymnasiums wurden bereits Baucontainer aufgestellt, die als Baubüro genutzt werden. Ebenfalls wurde ein Schaukasten auf Höhe des Hilda-Gymnasiums angebracht, der dauerhaft mit den neuesten und wichtigsten Informationen für die Bürgerschaft bereitsteht.

Rückfragen können an folgende E-Mail-Adressen gerichtet werden: info-suedallee@stadt.koblenz.de oder koblenzbaut@stadt.koblenz.de

Bildunterschrift: Der neue Fahrbahnbelag im ersten Teil des ersten Bauabschnittes wurde aufgetragen. Auch die spätere Mittelpromenade ist bereits erkennbar. Foto: Stadt Koblenz/ Verena Groß