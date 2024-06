Schlecht zu Fuß, aber Lust auf eine Gästeführung? Kein Problem! Seit diesem Jahr bietet die Tourist-Information Andernach in Kooperation mit dem Sanitätshaus Krieger eine barrierefreie Stadtführung mit optionaler Leihe eines E-Scooters an. Mit diesem Angebot möchten es die beiden Kooperationspartner schaffen, die Stadt auch für Menschen mit körperlichen Einschränkungen erlebbar zu machen. Am vergangenen Dienstag haben die ersten Gäste die erste öffentliche Tour mit dem E-Scooter und ihrer Gästeführerin Frau Schittek erfolgreich gemeistert.

Neben körperlichen Einschränkungen bietet die Tourist-Information mit ihren Gästeführern aber auch geschlossene Gruppenführungen für Menschen mit Beeinträchtigungen jeder Art an. So kann auch eine Führung angeboten werden, die beispielsweise auch für Blinde oder Gehörlose geeignet ist. Die Gästeführer gehen bei entsprechender Buchung einer geschlossenen Gruppe explizit auf ihre angemeldeten Bedürfnisse ein.

Die nächsten öffentlichen und barrierefreien Führungen „Andernach mit allen Sinnen“ mit optionalem E-Scooter-Verleih finden an folgenden Terminen statt:

Dienstag, 13.08.2024, 15:00 Uhr

Dienstag, 15.10.2024, 15:00 Uhr

Bitte beachten Sie, dass diese öffentlichen Führungen den Fokus auf die Bedürfnisse von Menschen haben, die eher weniger gut zu Fuß sind. Der E-Scooterverleih ist je nach Verfügbarkeit des Sanitätshauses für 1,00€ je Stunde möglich.

Treffpunkt der Führung und Buchungen bei:

Tourist-Information Andernach

Hochstraße 80, 56626 Andernach

Öffnungszeiten: Mo-Fr 09:00-17:30; Sa 10:00-15:00

02632 – 987948-0

info@andernach.net