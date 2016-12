Aus Kuota-Lotto wird Lotto-Kern-Haus powered by Müsing

Bei der Abschlussveranstaltung am Mittwochabend blickte Teamchef Florian Monreal auf die erfolgreich abgeschlossene Saison 2016 zurück und gab einen Ausblick auf die Zukunft. Hierbei gab er bekannt, dass das Team 2017 unter dem Namen Lotto-Kern-Haus starten wird. Als weitere Neuerung wird die Mannschaft im kommenden Jahr auf Rennmaschinen der heimischen Radschmiede Müsing setzen und mit 7 Neuzugängen antreten.

In der Zentrale von Lotto Rheinland-Pfalz in Koblenz fand vor rund 100 geladenen Gästen die Abschlussveranstaltung des Teams Kuota-Lotto statt. Teamchef Florian Monreal ließ die zahlreichen Erfolge der vergangenen Saison noch einmal Revue passieren und gab einen Ausblick in die Zukunft.

Für die kommende Saison wird sich einiges ändern. Die wichtigste Neuerung betrifft den Team-Namen. In der Saison 2017 wird die Mannschaft unter dem Namen Lotto-Kern-Haus antreten. Lotto Rheinland-Pfalz wird somit künftig an die erste Stelle des Mannschaftnamens treten. „Als Sponsor unterstützen wir mehr als 200 Vereine in Rheinland-Pfalz. Vor einiger Zeit haben wir uns entschieden, uns auch im Profiradsport zu engagieren. Mittlerweile ist die Mannschaft von Florian Monreal das stärkste Team von Rheinland-Pfalz geworden und uns ganz besonders ans Herz gewachsen. Da fiebern alle Mitarbeiter bei den Rennen mit – und es ist die einzige Mannschaft, bei der unser Name im Teamnamen ist“, so der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Stephan Weinberg.

Auch der Vorstandsvorsitzende des Massivhausherstellers Kern-Haus, Herr Bernhard Sommer, freut sich bereits über das ausgeweitete Engagement: „Für uns als Team-Sponsor der ersten Stunde ist es schön, jetzt auch im Namen der Mannschaft vertreten sein zu können. Unser Firmensitz in Ransbach-Baumbach liegt nicht weit entfernt vom Teamstandort in Weitersburg. Außerdem fühlen wir uns dem Radsport sehr verbunden. Daher haben wir uns entschieden, unser Engagement auszuweiten und Hauptsponsor zu werden. Als deutschlandweit tätiges Unternehmen erhoffen wir uns dadurch, unseren Namen noch bekannter zu machen.“

Eine weitere grundlegende Veränderung wird es bei den Rädern geben. Die heimische Radschmiede Müsing mit Sitz in Freirachdorf, das weniger als 30 km von Weitersburg entfernt liegt, wird ab 2017 die Rennmaschinen für das Team liefern. „Wir spielen schon länger mit dem Gedanken, eine Profi-Straßenmannschaft zu unterstützen. Als rheinland-pfälzisches Unternehmen freuen wir uns besonders, zukünftig das einzige Kontinental-Team aus unserem Bundesland unterstützen zu können“, so Firmenchef Ditmar Bayer.

Außerdem werden 7 Fahrer als Neuzugänge zur Mannschaft stoßen. Dies sind im Einzelnen: Frederik Einhaus, Sieger des Juniorenrennens „Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt 2016“ und Deutscher Meister der Junioren 2015; Luc Turchi, der Luxemburgische U23 Cross-Meister; Jonas Tenbrock, der vom PKT Team Stölting kommt und Erfahrungen von ProTour Rennen mitbringt; Jonas Rutsch, Junioren-Nationalfahrer und Weltmeisterschaftsteilnehmer; Joshua Stritzinger, Viertplatzierter der Junioren-WM 2013 im EZF; Fabian Schormair, Fünftplatzierter der Deutschen Meisterschaften Berg; zu guter Letzt Lukas Baum, U23 Deutscher Meister im Cross Country.

Quelle: Kuota-Lotto

veröffentlicht am: 09.12.2016