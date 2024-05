Am 11. Juli 2024 konstituiert sich der neue Seniorenbeirat der Stadt Koblenz für die Wahlperiode 2024-2029. Nach der Satzung vertritt er die Interessen der älteren Menschen in Koblenz, der Generation 60 plus – das sind z.Z. etwa 32.000 Personen oder gut 28 % der Stadtbevölkerung. Wer sich für die Teilhabe Älterer an den Entscheidungsprozessen der Stadtverwaltung einsetzen möchte, kann sich bis zum 14. Juni formlos beim Sozialamt (Stadtverwaltung Koblenz, Sozialamt, z.Hd. Eva-Marie Schwarzer, Rathauspassage 2, 56068 Koblenz oder eva-marie.schwarzer@stadt.koblenz.de ) für eine der sechs Kooptationsstellen im Beirat bewerben und angeben, welchen seniorenrelevanten Interessenbereich er besonders vertreten möchte.

Darüber hinaus sind alle Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, in den Arbeitskreisen des Seniorenbeirates (1. Bildung und Kultur, 2. Demografie, Digitalisierung und Stadtentwicklung, 3. Gesundheit und Betreuung), die auch altersunabhängig den Bewerbern offenstehen, an der Weiterentwicklung der städtischen Seniorenpolitik mitzuwirken und so dazu beizutragen, dass Koblenz „eine Stadt zum Leben“ für alle Altersstufen bleibt.