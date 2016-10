Auf regennasser Straße um die eigene Achse gedreht

Koblenz (ots) – Am gestrigen Feiertag kam es auf der Koblenzer B 9 zu einem Unfall, der für eine 25-jährige Autofahrerin an der Leitplanke endete. Gegen 8 Uhr war die junge Frau mit ihrem Fiat Punto aus Richtung Andernach kommend in Richtung Innenstadt unterwegs. In einer Rechtskurve, kurz vor der Abfahrt „Metternich“, verlor die Autofahrerin auf der nassen Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Der Wagen drehte sich und stieß mit dem Heck gegen die Mittelschutzplanke. Der PKW rutschte noch rund 50 Meter an der Leitplanke entlang und kam dann dort zum Stehen.

Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt, die Leitplanke und der Fiat wurden derart beschädigt, dass der Sachschaden auf rund 5.000 Euro geschätzt wird.

