Neuwieds Oberbürgermeister sucht in der Veranstaltungsreihe „Auf ein Wort mit Jan Einig“ die Stadtteile auf, um mit den Bürgerinnen und Bürgern in den Dialog zu gehen. Dieser persönliche Kontakt ist Jan Einig ein besonders wichtiges Anliegen. Als Nächstes sind die Bürgerinnen und Bürger aus Heimbach-Weis am Dienstag, 9. Dezember, an der Reihe. Veranstaltungsort der Bürgersprechstunde ist von 16 bis 17.30 Uhr die AWO-Altentagesstätte, Am Weiser Bach 3a. Eine vorherige Terminanmeldung ist erforderlich unter www.neuwied.de/buergersprechstunde, per E-Mail an oberbuergermeister@neuwied.de oder telefonisch 02631 802 261. Zur Planung der Einzelgespräche ist es hilfreich, bei der Anmeldung kurz das eigene Anliegen zu schildern.