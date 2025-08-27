In der Reihe „Auf ein Wort mit Jan Einig“ sucht Neuwieds Oberbürgermeister die Stadtteile auf, um in den Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern zu kommen. Der persönliche Kontakt ist Jan Einig ein besonderes Anliegen. Als nächstes sind am Mittwoch, 17. September, die Einwohnerinnen und Einwohner von Feldkirchen zur Bürgersprechstunde eingeladen. Abgehalten wird die Sprechstunde von 16 bis 18 Uhr in der AWO-Begegnungsstätte, Feldkircher Straße 37. Eine vorherige Terminanmeldung ist erforderlich unter www.neuwied.de/buergersprechstunde, per E-Mail an oberbuergermeister@neuwied.de oder telefonisch 02631 802 261. Zur Planung der Einzelgespräche ist es hilfreich, bei der Anmeldung kurz das Anliegen zu schildern.