Bei der Veranstaltungsreihe „Auf ein Wort mit Jan Einig“ sucht Neuwieds Oberbürgermeister die Neuwieder Stadtteile aufsucht, um im persönlichen Kontakt zu bleiben. Dieser direkte Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern ist OB Jan Einig ein besonders wichtiges Anliegen. Als nächster Stadtteil ist Gladbach am Dienstag, 28. Oktober, an der Reihe. Von 16 bis 18 Uhr sind die Bürgerinnen und Bürger eingeladen, an der Sprechstunde im Pfarrheim Maria Himmelfahrt, An der Marienkirche 4, Neuwied-Gladbach, teilzunehmen. Alle Interessierten werden gebeten, sich vorab anzumelden. Möglich ist das online unter www.neuwied.de/buergersprechstunde, telefonisch unter 02631 802 261 oder per E-Mail an oberbuergermeister@neuwied.de. Es ist hilfreich für die Planung der Einzelgespräche, das eigene Anliegen bei der Anmeldung kurz zu schildern.