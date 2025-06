Tickets sichern für Open-Air-Spektakel am 28. Juni in Neuwied

Ein Bus als Walfangschiff, Fahrräder als Fangboote und ein Konstrukt, halb Auto, halb Buggy mit Traktorrad als Wal – und das alles jagt über eine Kirmeswiese? Ist das Theater? Ganz ehrlich: Es ist so viel mehr als das! Denn die Inszenierung „Moby Dick“ der Freien Bühne Wendland ist ein Open-Air-Spektakel, das seinesgleichen sucht. Jetzt macht die Crew des niedersächsischen Wandertheaters endlich in der Region Halt und holt den Klassiker der Weltliteratur am Samstag, 28. Juni (19 Uhr/Einlass ab 18 Uhr) auf der Kirmeswiese in Neuwied an Land. Zuvor können Schulklassen sich am Donnerstag, 26. Juni (11 Uhr) in den Andernacher Rheinanlagen von der phänomenalen Theateraufführung in den Bann ziehen lassen.

„Nennt mich Ismael.“ Ein Satz, den wohl viele kennen. Selbst wer nicht „Moby Dick“ von Herman Melville gelesen hat. Noch immer hat die Parabel über die zerstörerische Kraft der menschlichen Gier und die Urgewalt der Natur nichts an Aktualität verloren. Das Ensemble der Freie Bühne Wendland erzählt diese auf sensationelle Weise neu: mitreißend, brachial und bildstark. Mit Metallschrott und reichlich Kybernetik erwecken sie die brutale Welt der See mitten auf der Neuwieder Kirmeswiese zum Leben. Mittendrin, wenn die Mannschaft des Walfangschiffs „Pequod“ zur Jagd nach dem Monstrum Moby Dick aufbricht, sitzt das Publikum.

Was den Verwandlungsprozess der Kirmeswiese zur rauen See eventuell komplettiert: Das Open-Air-Theater wird auch bei schlechtem Wetter aufgeführt. Schließlich bieten eine steife Brise und das Gefühl wie Gischt im Gesicht nur das ideale Ambiente. Doch egal, wie das Wetter wird: Das einzigartige Theater-Spektakel erhielt nicht unbegründet für seine kreative Bühnentechnik eine Auszeichnung. Diese Inszenierung fasziniert – imposant wie das Meer und natürlich auch der monströse Wal selbst.

Tickets gibt es online unter www.ticket-regional.de und bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen. Tickets für die Vorstellung in Neuwied kosten 21 Euro, ermäßigt 18 Euro. Für die vergünstigte Schulaufführung in Andernach beträgt der Ticketpreis 7 Euro.

Zu den Bildern (Foto: Freie Bühne Wendland/Kina Becker):

001: Als Walfangschiff „Pequod“ rollt der umgebaute Linienbus der Freien Bühne Wendland demnächst auch über die Kirmeswiese in Neuwied, um dort auf die Jagd nach dem weißen Pottwal Moby Dick zu gehen.

002: Kapitän Ahab führt – geblendet von Hass – die Jagd auf Moby Dick an.