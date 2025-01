Tischtennisikone Böhm kommt nach Engers

Die Engerser Sozialdemokraten starten eine neue Veranstaltungsreihe: „Auf dem Roten Teppich“ und laden zum Beginn die Tischtennisikone Zsolt-Georg Böhm (früher TTC Grenzau) am Mittwoch, den 12. Februar ins Engerser Schloss ein. Beginn ist 19:00 Uhr.

„Wir haben uns etwas feines und ausgewogenes ausgedacht“, sinniert Henning Wirges von den Engerser Genossen: „Moderieren werden Ferhat Cato und der frühere CDU-Landtagsabgeordnete und Engerser Unternehmer, Günter Schöneberg, also zwei Männer, die unterschiedlicher nicht sein könnten, denn sie trennt nicht nur die Parteizugehörigkeit.“

Der eine ist Unternehmer, der andere Gewerkschafter. Schöneberg ist Borussia Dortmund Mitglied und Cato bekennender Schalker. Es gibt also genügend Reibungspunkte, die sich in interessante Gespräche entladen sollen. Der Dritte im Bunde ist aber der Wichtigste – und Ehrengast, bei der Veranstaltungsreihe: Zsolt-Georg Böhm ist Deutsch-Ungar, geboren und aufgewachsen in Rumänien. In seiner Blütezeit beim TTC Grenzau war er einer der wenigen Europäer, die im Stande waren die übermächtigen Chinesen im Tischtennis zu besiegen. Die Liste seine Erfolge ist unglaublich lange, darunter sechs deutsche Meistertitel im Einzel. Aber auch als Altmeister glänzt die TT-Ikone Böhm: 2018 und 2023 wurde er zweichfacher Tischtennis-Weltmeister Ü60 im Doppel und Einzel. Die Gäste erfahren viel über seinen Lebensweg und eine unbekannte Leidenschaft von ihm ist, dass Böhm sich literarisch betätigt und mehrere Bücher veröffentlicht hat. Eröffnet wird die Veranstaltung von Landesakadieleiter Rolf Ehlers.

Der Eintritt ist frei – Spenden sind erwünscht, um die Kosten zu decken. Um Reservierung wird gebeten: spd-engers@gmx.de oder tel.: 0151-50631226.

Foto: privat