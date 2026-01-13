Gemeinsame Infoveranstaltung von VITA e.V. Assistenzhunde und der VHS Neuwied am 5. Februar 2026

Assistenzhunde sind praktische Helfer im Alltag. Sie heben heruntergefallene Gegenstände auf, apportieren klingelnde Telefone, assistieren beim Ausziehen der Kleidung oder holen im Notfall Hilfe. Sie sind aber auch und vor allem „Medizin auf vier Pfoten“, spenden Trost, geben Selbstbewusstsein, fördern die Bereitschaft und die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, bauen Brücken zur Gesellschaft. Besonders für Kinder sind sie eine emotionale Stütze und bewirken oft „kleine Wunder“, denn sie stoßen in fast allen Fällen beeindruckende psychische, physische, soziale und kognitive Entwicklungen an. Die Hunde verändern nicht nur das Leben „ihres Menschen“ zum Positiven – auch die Familien, das soziale Umfeld und schlussendlich die Gesellschaft profitieren in hohem Maße.

VITA e.V. Assistenzhunde (VITA) stellt Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Beeinträchtigung seit 25 Jahren einen Helfer auf vier Pfoten zur Seite. Die Arbeit des gemeinnützigen Vereins basiert auf einem ganzheitlichen Konzept – der Kreidler-Methode –, welches Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung und anderen Krankheitsbildern, wie z. B. einer Posttraumatischen Belastungsstörung, neue Lebenswege aufzeigt.

Mit der Ausbildung von Assistenzhunden für Kinder leistete die 1. Vorsitzende und VITA-Gründerin Tatjana Kreidler vor mehr als 20 Jahren europaweit Pionierarbeit. VITA war der erste Verein auf dem europäischen Festland, der vom Dachverband Assistance Dogs Europe (ADEu) zur Ausbildung nach international anerkannten Qualitätsstandards zertifiziert wurde.

Mehr als 80 VITA-Teams, davon rund die Hälfte Kinder-Teams, hat VITA bereits zusammengeführt. Die Teams werden ein Hundeleben lang und darüber hinaus betreut und finden im Ausbildungszentrum in Hümmerich ein zweites Zuhause. Dort steht nicht die Beeinträchtigung, sondern die Gemeinschaft und die gegenseitige Sensibilisierung von Mensch und Hund im Mittelpunkt.

Ein offizielles Kenndeckchen für den Hund und ein Teamausweis für den Menschen weisen aus, dass das VITA-Team seinen Teamqualifikationstest bestanden hat und damit offiziell den internationalen Ausbildungs- und Prüfstandards entspricht. Leider stoßen die Teams im Alltag dennoch regelmäßig auf Hürden, wenn sie in Begleitung ihres Assistenzhundes Einrichtungen des öffentlichen Lebens besuchen möchten. So ist der Gang in den Supermarkt, ins Kino oder in den Drogeriemarkt oft nur mit bisweilen unangenehmen Rechtfertigungen möglich und nicht selten wird der Assistenzhund trotz bestehender Rechtslage der Örtlichkeit verwiesen.

In einer gemeinsamen Infoveranstaltung des gemeinnützigen Vereins VITA e.V. Assistenzhunde und der VHS Neuwied möchten wir die Bürgerinnen und Bürger über das Potenzial und die Bedeutung von Assistenzhunden für ihren Menschen mit Beeinträchtigungen aufklären. VITA-Teams berichten von ihren Erfahrungen im Alltag und zeigen eindrucksvoll, was ihr Assistenzhund für sie leistet.

Der Verein VITA finanziert sich ausschließlich durch Spenden und die Unterstützung von Freunden, Fördernden und Sponsoren, eine Unterstützung seitens der Krankenkassen gibt es nicht.

Spendenkonto

Veranstaltungsort: VHS Neuwied, Heddesdorfer Straße 33

Raum 205 (2.Stock) – Der Seminarraum ist über den Eingang am Amalie-Raiffeisen-Saal und einen Aufzug barrierefrei erreichbar

05.02.2026, 17:00 bis 19:00

Wir bitten um Anmeldung online unter www.vhs-neuwied.de, per E-Mail an anmeldung@vhs-neuwied.de, telefonisch unter 02631/802 5510 oder während der regulären Öffnungszeiten vor Ort in der Heddesdorfer Straße 33.