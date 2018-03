Asphaltarbeiten Pfaffengasse

Im Auftrag des Kommunalen Servicebetriebs werden im Zeitraum von Montag, 12.03. bis Dienstag, 20.03.2018 Asphaltarbeiten in der Paffengasse ausgeführt. Die Erneuerung der Fahrbahn im Teilstück von der Oberdorfstraße bis zur Einmündung „Trifter Weg“ erfolgt nach den kurz vor Wintereinbruch abgeschlossenen Arbeiten der enm.

Die Arbeiten lassen sich nur unter Vollsperrung vom 12. bis einschließlich 20. März durchführen, Umleitungen sind ausgeschildert.

Am Dienstag, 13.03. wird zunächst die Deckschicht abgefräst. Von Mittwoch, 14. bis Freitag, 16.03. finden die Vorarbeiten an Schiebern, Schächten und Entwässerungsrinnen statt.

Am Montag, 19. März erfolgen die Asphaltarbeiten. Es kann zu kurzzeitigen Behinderungen an den beiden Einmündungen Oberdorfstraße und „Trifter Weg“ kommen.

Da von der Baumaßnahme auch der ÖPNV betroffen ist, werden die Nutzer gebeten, die Informationen der Verkehrsbetriebe und Aushänge an den entsprechenden Bushaltestellen zu beachten.

Die direkt betroffenen Anwohner werden wegen der Erreichbarkeit ihrer Grundstücke von der ausführenden Firma rechtzeitig informiert. Der Kommunale Servicebetrieb bittet um Verständnis und Rücksichtnahme.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 05.03.2018