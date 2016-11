Asphaltarbeiten in Koblenz- Lützel / Zu- und Abfahrten B 9/ Europabrücke

In der Zeit der Sanierung der Europabrücke und des Neubaus der Vorlandbrücke wurden Fahrzeuge über 3,5 to umgeleitet. Diese stark belasteten Umfahrungsstrecken werden nun im Auftrag des Kommunalen Servicebetriebs Koblenz mit umfangreichen Asphaltarbeiten wieder instand gesetzt. Betroffen sind die stadteinwärts führende B 9, die B 416 (Mayener Straße), die L126 (Mayener Straße) sowie die Karl-Russell-Straße.

Zunächst werden am Donnerstag, 10.11.2016 in der Karl-Russell-Straße (Auf- und Abfahrt von der B 9 aus bzw. in Richtung Metternich) ab 7:00 Uhr Fräsarbeiten durchgeführt. Von diesem ersten Bauabschnitt betroffen ist auch die äußerste Spur der B 9, die von der Eifelstraße in Richtung Karl-Russell-Straße führt (ehemalige 3,5 to-Umfahrung). Dabei wird die Auffahrt von der Eifelstraße auf die B 9 verkürzt. Eine Abfahrt von der B 9 nach Metternich wird nicht möglich sein. Die Umleitung erfolgt über den Saarplatz zurück auf die Europabrücke stadtauswärts und dann über die Abfahrt Metternich/Langemarckplatz.

Für etwa zwei Stunden ist es für die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer und die Arbeiten an der Baustelle notwendig, eine weitere Spur der B 9 stadteinwärts mittels eines Schilderwagens einzuziehen. Dies findet erst nach 8:30 Uhr statt, es ist dennoch mit Behinderungen zu rechnen. Danach erfolgen die üblichen Nebenarbeiten am 11. und 12. November. Der erste Bauabschnitt wird dann am Montag und Dienstag (14./15.11.) mit dem Einbau der Binder- und Deckschicht abgeschlossen. Der Verkehr wird für diesen Bereich am 16.11.2016 voraussichtlich im Laufe des Vormittags wieder frei gegeben.

Der zweite Bauabschnitt beginnt am Dienstag, 22.11.2016 mit den Fräsarbeiten in der Mayener Straße (B 416) und endet voraussichtlich am 25.11.2016 nach erfolgtem Deckschichteinbau. Betroffen sind die beiden Spuren von der Europabrücke in Richtung Metternich (Langemarckplatz) bis rund 80 m hinter die Einmündung Karl-Russell-Straße. Dieser Abschnitt wird bis zum Freitag, 25.11.2016 voll gesperrt, ebenfalls die Auffahrt von Lützel nach Metternich (L 126, Mayener Straße). Die Umleitung erfolgt jeweils über die Abfahrt/Lichtsignalanlage Eifelstraße wieder zurück in die Karl-Russell-Straße Richtung Metternich.

Der dritte Bauabschnitt beginnt am Mittwoch, 23.11.2016 mit der Vollsperrung für die Fräsarbeiten der B 416 Mayener Straße von Metternich nach Lützel zur Straße „ An der Ringmauer“. Betroffen sind auch die Auffahrt von Metternich auf die B 9 Fahrtrichtung Bonn und aus der Innenstadt die Abfahrt von der B 9 nach Lützel / „Feste Franz“. Jederzeit befahrbar bleibt die Auffahrt auf die Europabrücke FR Innenstadt. Bei diesem Abschnitt ist der Einbau der Binder- und Deckschicht für den 25. und 26.11. geplant. Die Umleitungen erfolgen z.T. großräumig über Eifelstraße/Saarplatz/Balduinbrücke.

Im Anschluss an die Asphaltarbeiten müssen die Markierungen wieder hergestellt werden. Hierbei ist mit Behinderungen zu rechnen.

Der ÖPNV ist durch diese Bauarbeiten ebenfalls betroffen. Die Nutzerinnen und Nutzer sollten sich bei den entsprechenden Verkehrsbetrieben informieren.

Der Kommunale Servicebetrieb Koblenz bittet die Verkehrsteilnehmer darum, unbedingt den ausgewiesenen Umleitungen zu folgen und um Verständnis und Rücksichtnahme.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 08.11.2016