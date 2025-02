Der Arbeitskreis Gesundheit, Pflege und Betreuung lädt interessierte Mitbürger und Mitbürgerinnen herzlich zu seiner nächsten Arbeitssitzung ein. Im Auftrag des Seniorenbeirates der Stadt Koblenz beschäftigen die Mitglieder sich in erster Linie mit den stationären und ambulanten Einrichtungen für Senioren im Bereich Gesundheit, Pflege und Betreuung in Koblenz.

Die Gruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, die aktuellen Probleme der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen zu kennen und wo möglich, Unterstützung zu geben. Erkenntnisse und eventuelle Empfehlungen werden in den Plenarsitzungen des Seniorenbeirates besprochen, und ggf. wird ein weiteres Vorgehen beschlossen.

In seiner Sitzung im neuen Jahr ist der Arbeitskreis am Donnerstag, den 06. März 2025 um 10.00 Uhr zu Gast im Altenheim Maria vom Siege, Hochstraße 207 in 56070 Koblenz-Wallersheim. Wenn Sie Interesse haben teilzunehmen, melden Sie sich bitte in der Geschäftsstelle: 0261 – 100 50 26 (Anrufbeantworter) oder unter info@sb-ko.de bis zum 28. Februar 2025 an.