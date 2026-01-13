Der Arbeitskreis Demographie, Digitalisierung, Stadtentwicklung des Koblenzer Seniorenbeirats lädt alle Interessierten zu einem Vortrag mit Diskussion zum Thema „Lebendige Innenstadt“ ein.

Innenstadtmanagerin Astrid Fries wird das umfassende Projekt „Lebendige Innenstadt“ vorstellen und anschließend mit den Gästen und Arbeitskreis-Mitgliedern diskutieren.

Die öffentliche Arbeitskreis-Sitzung findet am Mittwoch, 14. Januar, um 15 Uhr, im Schängel-Center, Rathauspassage 2, 3. Obergeschoss, Besprechungsraum 330, satt.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig, für die Planung jedoch hilfreich, E-Mail: info@sb-ko-de oder Telefon: 0261 100 50 26 (Anrufbeantworter).