Die Bauarbeiten am Balkon des Kaiserin-Augusta-Denkmals werden fortgesetzt. Derzeit werden Statik- und Bodenuntersuchungen durchgeführt. Nächsten Monat läuft beim Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen dann das Vergabeverfahren für die Bauarbeiten. Mit dem Beginn der eigentlichen Bauarbeiten wird voraussichtlich im Mai gerechnet.

Zunächst wird der noch verbliebene Teil des Balkons abgebaut und auf der Wiese in Richtung Rheinlache zwischengelagert. Anschließend folgen Erd- und Betonarbeiten zur Herstellung eines Fundaments für den neuen Standort. Der Balkon wird um etwa zwei Meter in Richtung Rhein versetzt. Hintergrund ist, dass die Wurzeln der alten Platanen am bisherigen Standort mehr Platz benötigen, da sie bereits unter den Treppen hervorwachsen.

Auf dem neuen Fundament wird der Balkon nach historischem Vorbild wieder aufgebaut. Im Anschluss werden die Natursteine des Balkons einschließlich der Balustrade vollständig gereinigt. Voraussichtlich Ende des Jahres erstrahlt der Balkon dann in neuem Glanz und wird als Aussichtspunkt wiedereröffnet.

Foto (Stadt Koblenz / Verena Groß): Die Arbeiten am Balkon vor dem Kaiserin-Augusta-Denkmal gehen im Mai weiter.