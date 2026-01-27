Vorgezogene Einschulung ist auf Antrag möglich

Auf Antrag der Erziehungsberechtigten können auch Kinder, die noch nicht schulpflichtig sind, in die Schule aufgenommen werden. Das geschieht dann, wenn zu erwarten ist, dass sie aufgrund ihrer Entwicklung bereits dazu in der Lage sind, mit Erfolg am Unterricht teilzunehmen. „Kann-Kinder“ für das kommende Schuljahr 2026/27 können am Montag, 23. Februar, nach vorheriger Terminvereinbarung in den zuständigen Grundschulen der Stadt Neuwied angemeldet werden.

Ganz wichtig: Das Kind muss bei der Anmeldung persönlich anwesend sein. Mitzubringen ist die Geburtsurkunde oder das Familienstammbuch sowie ein Nachweis über die Immunität gegen Masern – diesen verlangt das Masernschutzgesetz. Besucht das Kind eine Kindertagesstätte, ist auch hierüber eine Bescheinigung vorzulegen.

Die Anmeldung zum Schulbesuch erfolgt bei der zuständigen Grundschule. Diese ergibt sich aus dem Schulbezirk, der durch den Wohnort des Kindes bestimmt wird. An den folgenden Grundschulen im Neuwieder Stadtgebiet werden die sogenannten „Kann-Kinder“ am 23. Februar dementsprechend angemeldet:

Marienschule,

Langendorfer Straße 165, 56564 Neuwied, Tel. 02631/23654;

Schulbezirk: Am Schlosspark/B 42 – Bahndamm der Bundesbahnstrecke Köln-Niederlahnstein – Unterführung Wilhelm-Leuschner-Straße – Marktstraße bis Hausnummer 84 gerade und 99 ungerade – Hermannstraße – Brückenstraße – Dammstraße – Rhein

Geschwister-Scholl-Schule,

Wallstraße 2, 56564 Neuwied, Tel. 02631/23379;

Schulbezirk: Alt-Heddesdorf (bis Berggärtenstraße, ungerade Hausnummern) – Bahndamm der Bundesbahnstrecke Niederlahnstein-Köln bis „Am Klärwerk“/B 42 – Industriegebiet Distelfeld

Grundschule Heddesdorfer Berg,

Ludwig-Erhard-Straße 14, 56564 Neuwied, Tel. 02631/950700; Schulbezirk: Heddesdorfer Berg (ab Berggärtenstraße, gerade Hausnummern) – Kinder aus dem Gladbacher Feld

Sonnenlandschule,

Sonnenstraße 46, 56564 Neuwied, Tel. 02631/24045;

Schulbezirk: Langendorfer Feld – B 256 ab Bahndamm der Bundesbahnstrecke Niederlahnstein-Köln – Unterführung Wilhelm-Leuschner-Straße – Marktstraße ab Hausnummer 86 gerade und ab 101 ungerade – Hermannstraße – Brückenstraße – Dammstraße – Rhein.

St. Georg-Schule,

Apostelstraße 5, 56567 Neuwied, Tel. 02631/71001;

Schulbezirk: Stadtteil Irlich

Grundschule Feldkirchen,

Schillerstraße 41, 56567 Neuwied, Tel. 02631/72348

Schulbezirk: Stadtteil Feldkirchen

Grundschule an der Wied

In der Lach 1, 56567 Neuwied, Tel. 02631/53022;

Schulbezirk: Stadtteile Niederbieber, Segendorf, Rodenbach, Altwied

Friedrich-Ebert-Schule,

Veilchenstraße 5, 56566 Neuwied, Tel. 02631/47656;

Schulbezirk: Stadtteile Oberbieber und Torney

Wülfersberg-Grundschule,

Frans-Hals-Straße 6, 56566 Neuwied, Tel. 02631/49133;

Schulbezirk: Stadtteil Gladbach

Margaretenschule,

Schulstraße 10, 56566 Neuwied, Tel. 02622/82810;

Schulbezirk: Stadtteil Heimbach-Weis, Ortsteil Heimbach

Maria-Goretti-Schule,

Sayner Straße 3, 56566 Neuwied, Tel. 02622/81216;

Schulbezirk: Stadtteil Heimbach-Weis, Ortsteil Weis