Am Samstag, den 14. März wird im Rahmen des Dreck-weg-Tages 2026 die Stadt Koblenz, mit der Unterstützung von zahlreichen Helfern, von wilden Müllablagerungen befreit.

Wer die Reinigungsaktion des Kommunalen Servicebetriebes Koblenz unterstützen möchte, kann sich bis spätestens 9. März anmelden – ganz nach dem Motto: „Nicht wegschauen, sondern mit anpacken!“

Bei der Anmeldung wird um Angabe der Kontaktdaten der jeweiligen Gruppe mit Telefonnummer, Anzahl der Teilnehmenden und des Reinigungsgebietes gebeten.

Anmelden kann man sich per Mail an servicebetrieb@stadt.koblenz.de oder telefonisch über die Rufnummern 0261 129-4535 oder 4518.