Lahnstein. Seit Oktober gibt es mit Anja Kriete in der Stadt Lahnstein eine neue Wirtschaftsförderin. In dieser Position ist sie Ansprechpartnerin und Projektleiterin für standortbezogene Anliegen von Unternehmen und Investoren in Lahnstein. Zu ihren Aufgaben in verschiedenen Bereichen zählt das Gewerbemanagement, in dem sie geeignete Flächen für neue und bestehende Unternehmen identifiziert. „Die Region ist mir gut vertraut und ich sehe großes Potenzial für Wachstum und Entwicklung in Lahnstein“, freut sich Anja Kriete auf ihre neue Aufgabe. „Es begeistert mich, meine Kenntnisse und Ideen einzubringen, um die lokale Wirtschaft zu stärken. Die Möglichkeit, aktiv an der Gestaltung der Zukunft Lahnsteins mitzuwirken, motiviert mich besonders, da ich für das Thema brenne und überzeugt bin, dass wir gemeinsam viel erreichen können.“ Auch die Entwicklung des Einzelhandels steht bei ihr im Fokus, um Lahnstein als attraktiven Standort zu positionieren.

Für die Stadt sieht sie zahlreiche Entwicklungsmöglichkeiten, insbesondere durch innovative Ansätze und die bevorstehende BUGA im Jahr 2029, die in den Augen der Wirtschaftsförderin als großer Motor für die Region fungieren kann. Laut ihr bietet diese Veranstaltung eine großartige Plattform zur Förderung Lahnsteins.

Anja Kriete ist bereits seit über 20 Jahren in der Region aktiv und konnte umfangreiche Erfahrungen in der Wirtschaftsförderung sammeln, insbesondere im Bereich der Fachkräftesicherung und wirtschaftlichen Vernetzung. Dies ist auch ein weiterer wichtiger Aspekt ihrer Aufgaben und soll sicherstellen, dass Unternehmen die nötigen Talente finden und halten können.

Während ihrer beruflichen Tätigkeit hat sie außerdem die Herausforderungen der Branche gut kennengelernt. „Ich bringe fundierte Beratungskompetenzen und Verhandlungsgeschick mit, die mir helfen, effektive Lösungen für Unternehmen zu finden. Diese langjährige Erfahrung ermöglicht es mir, die Bedürfnisse der lokalen Wirtschaft zu verstehen und gezielt darauf einzugehen“, so die Wirtschaftsförderin.

Ihre ersten Schritte werden darin bestehen, ein Netzwerk mit lokalen Unternehmen aufzubauen und deren Bedürfnisse zu analysieren. Dabei legt Kriete besonderen Wert darauf, aktuelle Trend-Themen wie Co-Working, Smart Cities und Third Places in die Planungen einzubeziehen. So möchte sie eine dynamische und zukunftsorientierte Wirtschaft in Lahnstein schaffen.

„Ich bin sicher, dass wir mit Anja Kriete für unsere Lahnsteiner Unternehmen eine kompetente Ansprechpartnerin gefunden haben und sie die vertrauensvolle Kooperation sowohl verwaltungsintern als auch im gesamten Netzwerk der wirtschaftsrelevanten Akteurinnen und Akteure erfolgreich führen wird“, sagt Oberbürgermeister Lennart Siefert.

