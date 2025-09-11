Im Rahmen des diesjährigen SchängelMarkts werden die Betriebszeiten der Poller-Anlagen in der Koblenzer Altstadt vorübergehend angepasst. Vom 19.09. bis 21.09. werden die Anlagen in den Straßen Rheinstraße, Nagelsgasse, Eltzerhofstraße, Kornpfortstraße und Görgenstraße bereits um 11.00 Uhr hochgefahren. Die zweite Andienungszeit der Innenstadt ab 17:30 Uhr entfällt.

Die betroffenen Bereiche – Rheinstraße, Nagelsgasse, Eltzerhofstraße, Görresstraße und Kornpfortstraße – liegen außerhalb der Fußgängerzone. Anlieger*innen haben die Möglichkeit, eine Poller-Chipkarte bei der Verwaltungsabteilung des Tiefbauamtes (0261 129 4180, tiefbauamt.verwaltung@stadt.koblenz.de) zu beantragen. Diese Chipkarte ermöglicht die Zufahrt zu privaten Stellplätzen, Betrieben und Wohnungen auch in der Zeit nach 11:00 Uhr. Wir möchten die Anwohner darauf hinweisen, dass nur wenn zwingend notwendig in den Veranstaltungsbereich gefahren werden sollte.

Für Anwohner*innen der Fußgängerzone, die das Recht haben, ihre privaten Stellplätze anzufahren, besteht ebenfalls die Möglichkeit, eine Poller-Chipkarte zu beantragen, um den Zugang an die geänderten Andienungszeiten anzupassen. In besonders gelagerten Fällen können zusätzlich individuelle Ausnahmegenehmigungen inklusive einer Poller-Chipkarte ausgestellt werden, sofern ein entsprechender Ausnahmetatbestand vorliegt.

Weitere Informationen und das komplette Programm: www.schaengelmarkt.de