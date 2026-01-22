E-Sports-Cup steigt am 19. Februar im Big House

Wer schon immer mal seine krassen Skills, seine Übersicht am Ball und seinen unwiderstehlichen Torinstinkt unter Beweis stellen wollte, bekommt am Donnerstag, 19. Februar, ab 14 Uhr die perfekte Gelegenheit dazu. Dann wird im Neuwieder Jugendzentrum Big House nämlich geklärt, wer der König oder die Königin auf dem Fußballplatz ist. Gespielt wird allerdings nicht auf dem grünen Rasen, sondern am Playstation-Controller und auf einer Großleinwand. Beim E-Sports-Cup treten junge Teilnehmende im Alter von 12 bis 21 Jahren in „FC26“ in Zweierteams gegen ihre Konkurrenz an, kämpfen sich durch die Gruppenphase und die KO-Runden, bis schließlich im großen Finale das Siegerteam gekürt wird. Mitmachen lohnt sich gleich doppelt, denn neben der Anerkennung durch die gegnerischen Teams gibt es für die erfolgreichen E-Sportlerinnen und E-Sportler attraktive Preise in Form von Wunschgutscheinen im Gesamtwert von 500 Euro – gesponsert von der Sparkasse Neuwied – abzuräumen.

Wer nicht nur über eine gute Hand am Controller, sondern auch ein feines Füßchen am Ball verfügt, kann neben dem Turnier auch bei abwechslungsreichen und spannenden Fußballchallenges glänzen. Parallel zum E-Sports-Cup bieten das Jobcenter und die Agentur für Arbeit auch eine Berufsberatung im Big House an. So können die Teilnehmenden sich nicht nur an der Playstation beweisen, sondern gleich auch noch die Gleise in Richtung Zukunft stellen. Wer sich das alles nicht entgehen lassen will, kann sich noch bis zum 11. Februar für den E-Sports-Cup anmelden. Das geht ganz einfach per E-Mail an jugendzentrum@neuwied.de oder telefonisch bei Nils Kaminski unter 02631/802 732.