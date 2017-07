Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales veröffentlicht Jahresbericht 2016

Koblenz – Das Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales erfüllt auf gesetzlicher Grundlage die sozialen Aufgaben der Stadt Koblenz: Knapp 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Stand März 2017) helfen Menschen, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst ausreichend bestreiten können, beraten und unterstützen behinderte Menschen, Pflegebedürftige, Senioren, Familien, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Kooperation mit freien Trägern der Wohlfahrtspflege. Ergänzend dazu betreibt das Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales mit Kindertagesstätten, Jugendtreffs und dem Jugend- und Bürgerzentrum auf der Karthause auch eigene Einrichtungen. Der nun vorgelegte Jahresbericht gibt auf 186 Seiten detailliert Auskunft über die Schwerpunkte des vergangenen Jahres.

Im Bereich Senioren und Soziales wurden im Jahre 2016 verschiedene gesetzliche Änderungen auf den Weg gebracht, die überwiegend zum 01.01.2017 in Kraft getreten sind und wesentliche Änderungen des SGB XII beinhalten. Die Vorbereitungen hierzu liefen bereits im Jahre 2016 an. Zu nennen sind hier das Regelbedarfsermittlungsgesetz (Reform der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung), das Bundesteilhabegesetz (Reform der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) und das Pflegestärkungsgesetz III (Reform der Hilfe zur Pflege), das den Pflegebedürftigkeitsbegriff neu definiert und ein neues Begutachtungsverfahren vorschreibt. So orientiert sich die Begutachtung ab dem 01.01.2017 ausschließlich an den Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit und den Fähigkeiten der Betroffenen und nicht, wie bisher, ausschließlich an körperlichen Einschränkungen. An die Stelle der bisherigen drei Pflegestufen sind neu geschaffene fünf Pflegegrade getreten, die es ermöglichen, Art und Umfang der Leistungen auf den individuellen Bedarf abzustimmen.

Die zum 01.01.2016 in Kraft getretene Reform des Wohngeldgesetzes beinhaltet eine deutliche Verbesserung der Leistungsansprüche für viele Menschen mit niedrigem Erwerbseinkommen oder geringer Rente. Im Zentrum der Reform steht die Anpassung des Wohngeldes an die Mieten- und Einkommensentwicklung. Neben dem Anstieg der Kaltmieten wurde dabei auch die Entwicklung von Heiz- und Warmwasserkosten berücksichtigt.

Der gemeinsam mit der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz vorbereitete Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen wurde im Jahr 2016 erstellt und von den Gremien beschlossen; er ist inzwischen auch in „Leichter Sprache“ veröffentlicht. Im Rahmen der ebenfalls von beiden Gebietskörperschaften einberufenen Arbeitsgruppe „Kommunale Aktionspläne“ sind hieraus weitere Handlungsempfehlungen für ein besseres Miteinander von Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen entwickelt worden. In Anerkennung und Würdigung des besonderen Engagements der Stadt Koblenz und des Kreises Mayen-Koblenz für ihren Aktionsplan wurde beiden Kommunen eine Urkunde durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales verliehen.

Die Zahl der Asylbewerber und Flüchtlinge in Koblenz ist im Jahr 2016 erneut gestiegen. Hauptherkunftsländer sind Syrien, Irak und Afghanistan. Um dem mit dem Anstieg der Fallzahlen einhergehenden steigenden Bedarf an Unterbringungsmöglichkeiten zu begegnen, wurde die im Jahr 2015 eröffnete städtische Asylbewerberunterkunft in der Schlachthofstraße in 2016 ausgebaut; außerdem wurden weitere Maßnahmen zur Realisierung von Unterbringungsmöglichkeiten durchgeführt.

Schwerpunkte in der Arbeit des Jugendamtes stellten in 2016 wiederum der Ausbau der Kindertagesbetreuung, die Unterbringung, Versorgung und Betreuung der unbegleiteten ausländischen Minderjährigen sowie die Unterstützung von Familien im Bereich der Hilfen zur Erziehung dar.

In der jährlichen Fortschreibung der Kindertagesstättenbedarfsplanung 2015 bis 2016 stellte sich ein weiterer Ausbaubedarf heraus, der im Dezember 2015 vom Stadtrat in Form eines Maßnahmenpaketes beschlossen wurde. Es beinhaltet den Neubau von 16 Gruppen, die zum Teil sanierungsbedürftige kirchliche Einrichtungen ersetzen, aber auch zusätzliche Plätze in den Stadtteilen schaffen, in denen sich weitere Versorgungsengpässe abzeichnen. Die Absprachen und Vorbereitungen hierzu erfolgten in Kooperation mit betroffenen Trägern und Eltern und dem städtischen Zentralen Gebäudemanagement, das für die Bauplanung und die Bauausführung verantwortlich zeichnet. So werden bis Ende 2018 auf der Karthause 6 Gruppen, in Neuendorf 4 Gruppen und in den Stadtteilen Asterstein und Horchheimer Höhe je 3 neue Gruppen zu errichten sein. In 2016 erfolgten die Vorbereitungen zur Bauplanung und zu den auf der Karthause und der Horchheimer Höhe erforderlichen Bebauungsplanverfahren.

Darüber hinaus musste das Jugendamt auf den Zuzug vieler geflüchteter Familien reagieren, denn es war übereinstimmender Wunsch in Verwaltung und Politik, allen Kindern dieser Familien Betreuungsplätze zur Verfügung zu stellen und damit den Rechtsanspruch dieser Kinder uneingeschränkt zu erfüllen. Im Zusammenwirken mit den freien Trägern und mit Zustimmung des Landesjugendamtes wurden zusätzliche Plätze eingerichtet und personalisiert – ein wichtiger Baustein zur Integration der oft traumatisierten Kinder mit Fluchterfahrung.

Mit den Flüchtlingen und Asylsuchenden kamen auch viele unbegleitete Minderjährige nach Koblenz, die im Rahmen der Jugendhilfe versorgt und gefördert werden. Durch die enge Kooperation mit freien Trägern standen für die Unterbringung ausreichend Plätze zur Verfügung. So konnte eine neue stationäre Einrichtung des DRK Mittelrhein in Stolzenfels belegt werden; auch das Kolpinghaus Koblenz stellte 10 Betreuungsplätze bereit. Andere Träger schufen Plätze für Betreutes Wohnen in Wohngemeinschaften. Die Inobhutnahmen konnten in der Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe Arenberg erfolgen, wo hierfür eine gesonderte Gruppe geschaffen wurde. Durch ein überaus konstruktives und partnerschaftliches Zusammenwirken aller Akteure konnte jedem jungen Menschen seinen Bedürfnissen entsprechend geholfen werden.

Im Bereich der Kinder- und Jugendförderung wurden die offene, mobile kommunale Jugendarbeit und die Schulsozialarbeit konzeptionell festgeschrieben und vom Jugendhilfeausschuss beschlossen. Im Fördergebiet „Soziale Stadt“ Lützel konnte mit dem Bau des Bürgerzentrums begonnen werden, in der Großsiedlung Neuendorf wurde die Zusammenführung aller Akteure am Pfarrer-Friesenhahn-Platz soweit konzipiert, dass im Jahr 2017 mit den Umbauten begonnen werden kann.

Die wichtigsten Leistungsbereiche im Überblick:

1. Senioren & Soziales

Kontinuierlich steigende Fallzahlen in der Eingliederungshilfe nach SGB XII haben in den letzten Jahren dazu geführt, dass diese Leistungsart bundesweit zum größten Posten in den Aufwendungen der Sozialhilfe angewachsen ist. In Koblenz blieb die Zahl der Empfänger mit 1.089 in 2016 gegenüber dem Vorjahr fast konstant (2015: 1.133; – 3,9%); die Zahl der gewährten Leistungen (stationär / teilstationär / ambulant) lag mit 1.409 ebenfalls fast auf Vorjahresniveau (+ 0,4%). Insgesamt lagen die Aufwendungen der Eingliederungshilfe nach SGB XII bei rund 28 Mio. € (2015: 26,6 Mio. €), ein Anstieg, der durch jährlich steigende Kosten von Dienstleistungen und Vergütungssätzen von Einrichtungen und Diensten begründet ist.

Zweitgrößter Posten im Bereich der Sozialhilfe sind die Aufwendungen für Grundsicherung nach SGB XII; sie stiegen gegenüber 2015 um 4,7% oder rund 0,62 Mio. € auf insgesamt rund 14 Mio. € an, während sich die Zahl der Empfänger (ambulant / stationär) in 2016 um 4,2% auf 2.693 erhöhte.

In der Hilfe zur Pflege beliefen sich die Aufwendungen in 2016 auf insgesamt knapp 11 Mio. € (+ 12,5%, das entspricht Mehrausgaben in Höhe von rund1,2 Mio. €) bei 1.136 Empfängern (+ 3,2%). Ursache für die Erhöhung bei den Aufwendungen sind neben der gestiegenen Empfängerzahl insbesondere die jährlich steigenden Vergütungssätze von Einrichtungen und Diensten. Für Hilfen zur Gesundheit (ambulante und stationäre Krankenhilfe) wandte das Amt in 2016 insgesamt knapp 2,7 Mio. € auf (- 5,4%).

Die Aufwendungen der Hilfe zum Lebensunterhalt bewegten sich in 2016 mit knapp 1,4 Mio. € (+ 3,2%) bei 844 Empfängern (2015: 842) leicht über Vorjahresniveau.

Erwartungsgemäß verzeichnete der Bereich Asyl in 2016 deutliche Zuwachsraten. Hier stieg die Zahl der Empfänger gegenüber 2015 um knapp 41% auf insgesamt 1.739 (2015: 1.234); gleichzeitig lagen die Aufwendungen mit insgesamt rund 13,8 Mio. € um knapp 70% über denen des Vorjahreszeitraums (2015: rd. 8,1 Mio. €). Dies insbesondere durch die Aufwendungen für die städtischen Asylbewerberunterkünfte. Infolge der Erhöhung der Erstattungsleistungen durch das Land von 513 € auf 848 € pro Person stiegen allerdings auch die Erträge in diesem Bereich gegenüber dem Vorjahr um 66,3% auf rund 8,1 Mio. € (2015: 4,9 Mio. €). Die Belastung der Kommune beträgt damit nach Abzug weiterer Erstattungen in Höhe von rund 0,56 Mio. € – ohne Berücksichtigung der Personalkosten – rund 5 Mio. € (+ 76%; 2015: ca. 2,9 Mio. €).

Einen deutlichen Anstieg um 9,1% verzeichnete der Bereich Wohngeld: Im Vergleich zum Vorjahr wuchs die Zahl der Bewilligungen um 9,1% auf 3.113 an; die Aufwendungen für Miet- und Lastenzuschuss lagen mit rund 2,5 Mio. € um fast 50% über denen des Vorjahres. Ursache hierfür ist die zum 01.01.2016 in Kraft getretene Reform des Wohngeldgesetzes, mit der eine Anpassung des Wohngeldes an die Mieten- und Einkommensentwicklung seit der letzten Reform im Jahr 2009 erfolgte.

In der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II stieg die Zahl der Abgänge aus der Hilfebedürftigkeit gegenüber 2015 um 5% auf insgesamt 3.528 Personen (2015: 3.359), von denen 2.293 in Erwerbstätigkeit integriert werden konnten (+ 10,5%). Die Zahl der Jugendlichen, die vermittelt werden konnten, liegt mit 413 (2015: 373) um 10,7% über der des Vorjahres. Die Gesamtaufwendungen der Stadt lagen mit rund 23,2 Mio. € um 10,3% (+ 2,1 Mio. €) höher als in 2015. Ursächlich hierfür sind insbesondere gestiegene Aufwendungen für Kosten der Unterkunft/Heizung (+ 9,9%).

2. Jugend & Familie

Im Bereich Förderung der Erziehung in der Familie lag die Fallzahl in 2016 mit insgesamt 929 Fällen fast auf Vorjahresniveau (- 1,7%); im Bereich der Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfen wurden 1.043 Fälle bearbeitet, das sind knapp 9% mehr als in 2015. Die Aufwendungen für Erziehungshilfen stiegen gegenüber 2015 um 9% auf rund 12,3 Mio. €, die des gesamten Leistungsbereiches einschließlich Eingliederungshilfen und Schutzmaßnamen lagen gegenüber 2015 mit rund 13,8 Mio. € um 11,7% über dem Vorjahresergebnis. Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige (UmA) und junge Volljährige wurden in 204 Fällen gewährt; die Aufwendungen beliefen sich auf knapp 2,3 Mio. €.

Der Auf- und Ausbau Früher Hilfen nach dem zum 01.01.2012 in Kraft getretenen Bundeskinderschutzgesetz wurde auch in 2016 fortgesetzt. Aus der nach § 78 SGB VIII ins Leben gerufenen Arbeitsgemeinschaft entstand die Einrichtung eines Lotsendienstes Frühe Hilfen für Fachkräfte und Familien. Gleichzeitig hat das im Jugendamt angesiedelte Netzwerk Kindeswohl die Vernetzung von kinder- und jugendnahen Professionen mit verschiedenen Aktivitäten weiter intensiviert. Insgesamt gingen in 2016 im Allgemeinen Sozialdienst des Jugendamtes 91 Hinweise auf Kindeswohlgefährdung (2015: 101) ein. Die Zahl der Inobhut- und Herausnahmen (umfasst Inobhutnahmen in Einrichtungen, für andere Kostenträger, Bereitschaftsbetreuungsstellen nach §§ 42, 33, Heimerziehung als Krisenintervention) stieg von 141 in 2015 auf 201 bei einem gleichzeitigen Anstieg der Unterbringungstage von 7.152 in 2015 auf 8.372 (+ 17,1%).

Im Bereich der Familien- und Vormundschaftsgerichtshilfen verzeichnete der Allgemeine Sozialdienst mit 300 Fällen leicht rückläufige Fallzahlen (2015: 314). Der Schwerpunkt der familiengerichtlichen Mitwirkung des ASD liegt insbesondere auf der Regelung des Umgangs- und Sorgerechts für Kinder und Jugendliche. Die Stellungnahmen des ASD zu Sorgerechtsentzügen erreichten mit 65 Fällen einen neuen Höchststand (2015: 51).

Gegenüber 2015 nahm die Zahl der bestellten Vormundschaften mit 167 Fällen deutlich zu (2015: 106); allein für unbegleitete ausländische Minderjährige (UmA) wurden 80 Vormundschaften eingerichtet (2015: 45).

Einen deutlichen Anstieg verzeichnete der Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe: Hier lagen die Aufwendungen in 2016 mit knapp 17,5 Mio. € um mehr als 13% über denen des Vorjahres (2015: 15,5 Mio. €). Etwas moderater stiegen die Zahlen im Bereich Elterngeld: Im vergangenen Jahr wurden 1.416 Anträge auf Elterngeld eingereicht (2015: 1.299; + 9%), von denen 1.328 bewilligt wurden (2015: 1.232; + 7,8%). Insgesamt wurde Elterngeld in Höhe von knapp 8,5 Mio. € ausgezahlt, das sind 10,5% mehr als im Vorjahr. Unterhaltsvorschuss wurde in 2016 in 1.001 Fällen (- 2,4%) gezahlt; die Gesamtaufwendungen für Unterhaltsvorschuss lagen mit rund 2,9 Mio. € leicht über denen des Vorjahres (+ 3,1%).

3. Bilanz

Die Gesamtaufwendungen des Amtes für Jugend, Familie, Senioren und Soziales beliefen sich in 2016 auf rund 166 Mio. € (+ 11,7%); bei Erträgen in Höhe von rund 78 Mio. € (2015: 68,4 Mio. €/ + 14,3%) verbleibt ein von der Stadt zu tragender Zuschussbedarf in Höhe von knapp 88 Mio. € (2015: 80,4 Mio. €/ + 9,4%).

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 03.07.2017