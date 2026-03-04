Noch bis zum Ende der Hauptwanderzeit haben Kröten, Frösche, Molche und Salamander nachts im Mühlental Vorrang. Weil die Tiere in ihre Laichgebiete wandern und von dort zurückkommen, wird die Straße täglich in der Zeit von 18 bis 7 Uhr (mit Beginn der Sommerzeit ab 31. März von 19 bis 6 Uhr) aus Richtung Arenberg hinter der Einmündung des Kastanienwegs bis zur Abzweigung nach Ehrenbreitstein für den Durchgangsverkehr gesperrt. Anlieger dürfen die Straße langsam befahren.

Darüber hinaus wird die Alte Heerstraße (Panzerstraße) ab der Einmündung der Von-Witzleben-Straße zur Schmidtenhöhe in der Zeit von 18 bis 7 Uhr (in der Sommerzeit von 19 bis 6 Uhr) gesperrt. Die Zufahrt der Bundeswehr und zur Schießanlage bleibt frei.

Außerdem wird eine Gefahrenbeschilderung im Hüberlingsweg zwischen Vogelschutzpark und Parkplatz Friedhofskapelle aufgestellt, weil auch hier Amphibien unterwegs sind. Die gleiche Gefahrenbeschilderung findet sich auf der Pfaffendorfer Höhe in der Straße „Auf der Fußsohl“ in Höhe des Friedhofes (Fahrtrichtung Asterstein) sowie in Höhe der Schule am Bienhorntal (Fahrtrichtung Pfaffendorfer Höhe) und auf der Zufahrtstraße zum Remstecken aus Richtung B327 kommend in Höhe der Einfahrt zum ersten Parkplatz. Auf der Landesstraße 127 bei Immendorf wird im Bereich der Bachquerung „Meerkatz“ ebenfalls auf die Amphibienwanderung hingewiesen.

Die Verkehrsteilnehmerinnen und –teilnehmer werden um Beachtung gebeten.

Bildunterzeile:

Gleich an mehreren Stellen in Koblenz weisen Gefahrenschilder, wie hier auf der Pfaffendorfer Höhe, derzeit auf Amphibienwanderungen hin. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf